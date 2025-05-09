Ставрополье лидирует по ценам на бензин в СКФО

Ставропольский край возглавил список регионов Северо-Кавказского федерального округа с самыми высокими ценами на бензин. За период с 29 апреля по 5 мая 2025 года, средняя стоимость топлива в крае составила 61,50 руб., сообщает пресс-служба Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В разрезе отдельных марок Ставрополье также удерживает лидерство по дороговизне. Бензин АИ-92 здесь продают по 57,82 руб., АИ-95 – по 63,83 руб. Дизельное топливо в регионе также самое дорогое в округе – 68,24 руб.

Наиболее доступные цены на бензин зафиксированы в Ингушетии, где средняя стоимость составляет 57,90 руб. Самый дешевый АИ-92 обнаружен в Чечне (54,72 руб.), АИ-95 – в Ингушетии (58,53 руб.), а АИ-98 – в Чечне (78,91 руб.). Дизельное топливо по минимальной цене в 63,17 руб. предлагают в Дагестане и Чечне.

В среднем по России стоимость бензина составила 59,70 руб. По отдельным маркам цены распределились следующим образом: АИ-92 – 56,49 руб., АИ-95 – 61,72 руб., АИ-98 – 84,03 руб., дизель – 71,30 руб.

Николай Аксенов