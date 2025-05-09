Около тысячи сочинских студентов приняли участие в акции «Огонь памяти»

В Сочи состоялась памятная акция «Огонь памяти», собравшая порядка тысячи участников — студентов вузов и ссузов, а также воспитанников патриотических объединений. Участники прошли с зажженными свечами от Северного мола по улице Несебрской до Морского порта, почтив память советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Завершением шествия стала церемония передачи Венка памяти: юнармейцы из клуба «Десантник», в том числе призеры мирового первенства по универсальному бою Владимир Гагулов и Эрик Калайджян, доставили венок на пирс и передали его экипажу катера для последующего спуска на воду.

В мэрии напомнили о важной роли в Победе Черноморского флота, принимавшего участие в ключевых операциях на южном фронте — обороне Севастополя и Одессы, высадке десанта в Керчи и Феодосии, а также в Битве за Кавказ. За время войны моряки уничтожили более пятисот вражеских судов, эвакуировали два миллиона человек и перевезли свыше восьми млн т грузов. Потери флота составили около 85 тыс. человек. Свечи и венок, опущенный в акваторию, стали символом памяти об этой цене победы.

Вячеслав Рыжков