Владельцу киосков на шоссе Космонавтов не удалось оспорить их демонтаж

Арбитражный суд Пермского края оставил без удовлетворения требования ООО «Элиран», которое оспаривало распоряжение о принудительном демонтаже торговых объектов на шоссе Космонавтов, 6. Как следует из текста решения, ранее заявитель получил в аренду земельные участки для предпринимательской деятельности. В ходе судебной экспертизы было установлено, что нестационарные торговые объекты (желтого и красного цветов) располагаются на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Добровольный снос объектов своевременно осуществлен не был.

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фото: Яндекс Карты



Согласно картотеке суда, ООО «Элиран» обратилось в краевой арбитраж с заявлением к администрации Ленинского района в апреле 2024 года. Общество пыталось признать недействительным распоряжение главы администрации Ленинского района «О принудительном демонтаже незаконно размещенного движимого объекта» относительно киосков, расположенных на шоссе Космонавтов, 6. В обоснование заявленных требований истец указал на то, что объекты располагаются на земельном участке, переданном аренду на основании соответствующего договора с ООО «СЗ “УНО”». Мэрия не согласилась с требованиями, сославшись на то, что объекты расположены на территории, находящейся в муниципальной собственности.

В итоге суд отказал обществу в удовлетворении требований, так как принадлежность земель к муниципальной собственности была подтверждена проведенной экспертизой. По данным «Яндекс карт», по указанному адресу располагаются салоны сотовой связи и торгово-сервисные компании по продаже телефонов.

Согласно Rusprofile, ООО «Элиран» было зарегистрировано в 2023 году. Занимается арендой и управлением недвижимым имуществом. Дополнительные виды деятельности не указаны. Единоличным учредителем и гендиректором является Наталья Веретенникова.