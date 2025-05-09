Трамп без объяснения причин уволил библиотекаря Конгресса Карлу Хейден

Президент США Дональд Трамп уволил библиотекаря Конгресса Карлу Хейден, сообщает Assosiated Press. Как отмечает издание, это произошло во время массовых увольнений в Белом доме от тех, кого считают противниками взглядов президента.

Карла Хейден получила уведомление по электронной почте в четверг вечером из Управления кадров президента Белого дома, согласно электронному письму, с которым ознакомилось Associated Press. Госпожа Хейден была утверждена на эту должность в 2016 году и стала первой женщиной и первым афроамериканкой, ставшей библиотекарем Конгресса.

«Карла», — так начиналось письмо. «От имени президента Дональда Дж. Трампа я пишу, чтобы сообщить вам, что ваша должность библиотекаря Конгресса прекращается немедленно. Спасибо за вашу службу».

Asossiated Press отмечает, что ранее госпожа Хейден столкнулась с жесткой критикой от консервативной правозащитной группы American Accountability Foundation. Группа, стремящаяся устранить препятствия для повестки Дональда Трампа, обвинила её и других глав библиотек в продвижении детских книг с «радикальным» содержанием и материалов, в том чиле и пропагандой трансгендеров.