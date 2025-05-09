Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Трамп без объяснения причин уволил библиотекаря Конгресса Карлу Хейден

Президент США Дональд Трамп уволил библиотекаря Конгресса Карлу Хейден, сообщает Assosiated Press. Как отмечает издание, это произошло во время массовых увольнений в Белом доме от тех, кого считают противниками взглядов президента.

Карла Хейден получила уведомление по электронной почте в четверг вечером из Управления кадров президента Белого дома, согласно электронному письму, с которым ознакомилось Associated Press. Госпожа Хейден была утверждена на эту должность в 2016 году и стала первой женщиной и первым афроамериканкой, ставшей библиотекарем Конгресса.

«Карла», — так начиналось письмо. «От имени президента Дональда Дж. Трампа я пишу, чтобы сообщить вам, что ваша должность библиотекаря Конгресса прекращается немедленно. Спасибо за вашу службу».

Asossiated Press отмечает, что ранее госпожа Хейден столкнулась с жесткой критикой от консервативной правозащитной группы American Accountability Foundation. Группа, стремящаяся устранить препятствия для повестки Дональда Трампа, обвинила её и других глав библиотек в продвижении детских книг с «радикальным» содержанием и материалов, в том чиле и пропагандой трансгендеров.

Новости компаний Все