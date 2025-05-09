Трамп и Мерц договорились сотрудничать по решению конфликта на Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц 8 мая провел первый телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет Tagesschau со ссылкой на официального представителя немецкого кабмина Штефана Корнелиуса.

Фридрих Мерц сказал, что поддерживает усилия США по прекращению конфликта на Украине, отметил господин Корнелиус. «Россия должна согласиться на перемирие, чтобы открыть возможности для переговоров», — заявил представитель правительства Германии.

После избрания канцлером господин Мерц в интервью Welt заявил, что безопасность Украины после возможного прекращения огня может быть обеспечена поддержкой ее армии со стороны Европы и США.

Лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц был избран новым канцлером Германии по итогам второго тура голосования в Бундестаге 6 мая. За его кандидатуру проголосовало 325 депутатов парламента.

Подробнее о новом правительстве Германии — в материале «Ъ» «Идти наперекор Трампу нелогично».