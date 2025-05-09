Представитель МИД Захарова: население США почти забыло собственную историю

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС заявила, что население США практически утратило знания о своей истории и роли страны во Второй мировой войне. Она высказалась о заявлениях президента США Дональда Трампа о том, что победы в двух мировых войнах были достигнуты благодаря усилиям Штатов.

«Мне кажется, что очень может быть, что это тоже часть такой его внутренней боли за то, что США перестали быть великими, в том числе и в знании собственной истории. Возможно, он таким образом пытается привлечь внимание американцев, которые ничего уже не знают ни о Второй мировой войне, ни о роли США в ней»,— предположила госпожа Захарова.

Представитель МИД назвала заявления Дональда Трампа «попыткой вытащить Америку из чудовищного кризиса, в который ее загнали ультралибералы».

7 мая Дональд Трамп объявил 11 ноября и 8 мая днями Победы США в Первой и Второй мировой войнах. Ранее господин Трамп заявил, что Соединенные Штаты сделали «несравнимо больше» для победы в Первой и Второй мировых войнах, чем другие страны.