Вэнс: сам факт выдвижения РФ и Украиной версий мирного плана — прорыв

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что сам факт выдвижения Россией и Украиной плана мирного решения конфликта представляет собой прорыв. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Тот факт, что россияне вообще предлагают мирный план — это прорыв. Тот факт, что украинцы выдвигают конкретные предложения — это прорыв»,— сказал он.

По словам господина Вэнса, у него вызывает тревогу возможность выхода США из переговоров. «В фундаментальном плане это будет, по моему мнению, означать, что России и Украине будет предоставлена возможность уладить проблему без рекомендаций и посредничества Соединенных Штатов»,— заявил вице-президент, выразив мнение, что такой расклад не будет выгоден ни одной из сторон, включая США.

Вице-президент добавил, что Вашингтон может прекратить участвовать в переговорах, если решит, что процесс стоит на месте. Сроков, которые США отводят себе для такой работы, господин Вэнс не обозначил.

Сегодня президент США Дональд Трамп призвал Украину и Россию к 30-дневному перемирию, пригрозив санкциями в случае нарушения договоренностей.