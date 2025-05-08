Вэнс: Москву и Киев нужно сблизить, чтобы достичь прочного мира

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о готовности администрации Соединенных Штатов продолжать роль посредника в решении конфликта на Украине. По его словам, Москву и Киев нужно «немного сблизить». Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Мы должны попытаться сделать так, чтобы эти стороны немного сблизились, чтобы достичь прочного мира. Мы ещё не достигли этого. Мы продолжим работать над этим, пока не решим, что в конечном итоге не можем добиться большего прогресса»,— сказал господин Вэнс. Он добавил, что в случае отсутствия прогресса, Соединенные Штаты выйдут из переговоров.

В то же время, комментируя ход боевых действий, он признал, что ситуация на поле боя складывается не в пользу Киева, добавив, что Россия имеет завышенные требования в переговорах. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что национальные интересы России должны учитываться при урегулировании конфликта, так как это напрямую связано с гарантией безопасности страны.