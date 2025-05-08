Биткойн проявляет стойкость

Впервые с 7 февраля биткойн превысил $100 тыс. Так криптовалюта отреагировала на решение Федеральной резервной системы США по сохранению кредитной ставки. Все криптоактивы из первой сотни показали положительную динамику за последние сутки. Некоторые монеты прибавили до 10% и более. Общая капитализация рынка выросла до $3 млн. Ценовой импульс сопровождается притоками капитала в биржевые фонды на базе биткойна, отмечают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Криптовалюта все меньше зависит от трендов на глобальном рынке, поэтому теперь инвесторы используют этот актив для подстраховки, отмечает гендиректор «Консалтингово-аналитического союза» Артем Генкин: «Я бы предложил смотреть за объемами в ETF-фондах, связанных с биткойном и другими крупными криптовалютами. Показатель объема средств в них позволит предсказывать курс на ближайшие несколько месяцев. Пока этот показатель стабильно рос, что, возможно, и дало некий накопленный эффект. Будет долгосрочный тренд на волатильность, то есть будут и откаты, и попытки штурмовать более высокие значения.

Именно такая траектория движения курса позволяет спекулянтам с традиционного финансового рынка реализовывать прибыли и переигрывать массового инвестора. Уже не только золото, но и основные мировые криптовалюты становятся активом убежища. Перипетии тарифных войн, которые запустил Дональд Трамп, могут повлиять в хорошую сторону на привлекательность стейблкойнов, то есть другого вида криптовалют, которые привязаны к доллару США и другим резервным валютам».

В конце апреля биткойн достиг максимума — около $110 тыс. на фоне заявлений Трампа о поддержке криптокомпаний в США. Согласно данным SoSoValue, за последние две недели американские фонды в совокупности получили более $5 млрд чистого притока. Биткойн ожил с приходом новой администрации в Белый дом, говорит консультант по крипторынку Владимир Смеркис. По его словам, показательны изменения в инвесткругах при Трампе, в том числе развитие кейса основателя криптобиржи Binance, которого обвинили в отмывании денег: «Обычно для криптовалют лето является достаточно мертвым сезоном, поэтому слишком позитивно я бы на это не смотрел. Безусловно, говоря о стратегиях, для тех, кто следовали стратегии dollar cost averaging ( усреднение затрат) и накапливали активы, это хороший сигнал. Но бы не сказал, что весь рынок очень сильно двигается наверх. Торговая война сильно влияет на национальные резервы.

Мы видим, что со сменой главного человека в Комиссии по ценным бумагам США сейчас гораздо более оптимистично все выглядит. И даже бывший глава Binance Чанпэн Чжао подал прошение через своих адвокатов о прощении его для того, чтобы стереть этот инцидент, который произошел при господине Джо Байдене. В общем, все выглядит неплохо. Но я думаю, что криптовалютные активы очень волатильны. Я бы не говорил о том, что мы сейчас можем пойти на $120-130 тыс., на новые вершины или на all-time high. Но, скажем так, к осени этого года вполне возможно, что торговая активность вернется в криптоиндустрию.

Большим стейком я бы сейчас новые инвестиции не делал, потому что все-таки история неоднозначна».

По данным криптобиржи Deribit, спрос на рынке опционов на биткойн также вырос. Цена исполнения на таких торгах составляет выше $100 тыс.

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Леонид Пастернак