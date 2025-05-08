Глава НИЦ «Курчатовский институт» посетил анапскую гимназию «Эврика»
Глава НИЦ «Курчатовский институт» пригласил анапских школьников на экскурсию
Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук вместе с мэром Анапы Василием Швецом посетили гимназию «Эврика», где подвели итоги учебного года Курчатовских классов гимназии и школы №35. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: пресс-служба администрации Анапы
Учащиеся представили свои научные проекты, над которыми работали в течение года, а также поделились планами на будущее. Господин Ковальчук высоко оценил организацию образовательного процесса и рассказал о перспективных направлениях научно-исследовательской деятельности в России. По словам главы НИЦ, физика и математика играют важную роль в развитии России и жизни каждого человека.
В преддверии 80-летия Победы участники встречи также обсудили темы патриотизма, значимость праздника для россиян и исторические события военных лет.
По итогам беседы Михаил Ковальчук пригласил анапских школьников посетить Курчатовский институт. Мэр города Василий Швец пообещал содействовать в организации поездки для отличников. Учащиеся отметили, что теперь у них появился дополнительный стимул для отличной учебы.
Курчатовские классы в Анапе функционируют с 2024 года при поддержке российского национального исследовательского центра. Программа обучения ориентирована на углубленное изучение естественнонаучных дисциплин и подготовку учащихся к профессиональной деятельности в области НБИКС-природоподобных технологий.