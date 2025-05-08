В Казань увеличено количество мест в поездах из-за ограничений авиасообщения
«Российские железные дороги» (РЖД) увеличили количество пассажирских мест в поездах, включая направление Казань — Москва. Это решение связано с текущими ограничениями авиаперелетов и растущим спросом на железнодорожные перевозки. Об этом сообщается в официальном новостном Telegram-канале РЖД.
В Казань увеличено количество мест в поездах из-за ограничений авиасообщения
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Всего с 7 по 12 мая перевозчик предоставит около 5 тыс. дополнительных мест для пассажиров.
На маршруте Казань — Москва, как и на других ключевых направлениях, таких как Москва — Санкт-Петербург, Адлер — Москва и Нижний Новгород — Москва, в составы добавлены дополнительные вагоны.
«Холдинг РЖД внимательно отслеживает спрос на перевозки. В настоящее время дефицита билетов нет», — говорится в сообщении пресс-службы.