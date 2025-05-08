«Российские железные дороги» (РЖД) увеличили количество пассажирских мест в поездах, включая направление Казань — Москва. Это решение связано с текущими ограничениями авиаперелетов и растущим спросом на железнодорожные перевозки. Об этом сообщается в официальном новостном Telegram-канале РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казань увеличено количество мест в поездах из-за ограничений авиасообщения

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Казань увеличено количество мест в поездах из-за ограничений авиасообщения

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Всего с 7 по 12 мая перевозчик предоставит около 5 тыс. дополнительных мест для пассажиров.

На маршруте Казань — Москва, как и на других ключевых направлениях, таких как Москва — Санкт-Петербург, Адлер — Москва и Нижний Новгород — Москва, в составы добавлены дополнительные вагоны.

«Холдинг РЖД внимательно отслеживает спрос на перевозки. В настоящее время дефицита билетов нет», — говорится в сообщении пресс-службы.

Артём Дергунов