Разработчик ПД-14 в рамках допэмиссии разместил 34 млн штук акций вместо 1 млрд

АО «ОДК-Авиадвигатель» опубликовало итоги размещения допэмиссии акций. Еще в 2022 году общество планировало выпустить дополнительно 1 млрд штук акций номинальной стоимостью 3 руб. 50 коп. и таким образом увеличить уставный капитал общества на 3,5 млрд руб. Сейчас уставный капитал АО составляет 184 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Однако за три года допэмиссии компании удалось разместить лишь 34,6 млн штук акций, что составляет 3,4% от первоначальных планов. Большая часть дополнительной эмиссии была оплачена путем зачета денежных требований, денежными средствами было оплачено лишь 17 руб. допэмиссии. Кто из акционеров выкупил акции допэмиссии — в сообщении АО не уточняется.

АО «ОДК-Авиадвигатель» (ранее — ОКБ-19, Моторостроительное конструкторское бюро) исторически было КБ, которое разрабатывало двигатели для Пермского моторного завода. Бюро конструировало сначала поршневые, а затем реактивные и турбореактивные двигатели, которые серийно изготавливались на заводах в Перми и Рыбинске. На «Авиадвигателе» разработаны двигатели семейства ПС-90 для самолетов семейства Ил-76/78, Ил-96 и Ту-204/214. Компания сконструировала двигатель ПД-14 для перспективного самолета МС-21. Выручка АО за 2024 год — 26 млрд руб., чистая прибыль — 929,5 млн руб.