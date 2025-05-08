МЧС предупредило о сильном ветре, дожде и снеге 9 мая в Свердловской области

В Свердловской области местами ожидаются порывы ветра до 16 м/с и сильные осадки в виде дождя и мокрого снега 9 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Соблюдайте правила безопасности, будьте бдительны»,— призвали спасатели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Уральском Гидрометцентре пояснили, что в пятницу дождь с мокрым снегом ожидается на севере Свердловской области ночью и утром, днем пройдет дождь без снега. По данным синоптиков, температура ночью составит +4°...+9°, местами прогнозируют заморозки — до -2°. Днем на севере региона потеплеет до +6°...+11°, на юге — до +15°...+20°. Ожидается восточный ветер 5-10 м/c, в горах — порывы до 16 м/с.

В субботу, 10 мая, в области пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Температура ночью составит +3°...+8°, на крайнем севере региона — до 0°. Днем синоптики прогнозируют +8°...+13°. Ветер будет восточный, северо-восточный 7-12 м/c.

В воскресенье, 11 мая, ночью и днем ожидаются небольшие и умеренные дожди. Температура ночью составит +2°...+7°, днем — +10°...+15°. Ветер будет восточный, юго-восточный 7-12 м/c.

В Екатеринбурге в пятницу, 9 мая, прогнозируют облачность с прояснениями, днем — небольшой дождь. Температура ночью составит +7°...+9°, днем — +18°...+20°. Ветер будет восточный 5-10 м/с.

В субботу, 10 мая, ночью в городе пройдет умеренный дождь, днем — небольшой. Температура ночью составит +6°...+8°, днем — +11°...+13°. Ветер будет восточный, северо-восточный 7-12 м/с.

В воскресенье, 11 мая, днем пройдет дождь. Ночью температура составит +5°...+7°, днем — +12°...+14°. Ветер будет восточный, юго-восточный 7-12 м/c.

Василий Алексеев