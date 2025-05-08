Исследование: двум из трех россиян нравятся длинные майские выходные

Преобладающее большинство россиян осталось довольными длинными майскими выходными. Только 7% граждан не оценили продолжительные праздники – следует из исследования, опубликованного порталом SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

В 2025 году выходными стали дни с 1 по 4 и с 8 по 11 мая. Согласно данным, двое из трех (из 1,6 тыс. опрошенных) одобряют такой рабочий календарь, 7 из 10 опрошенных положительно восприняли эту новость. Противники длинных праздников объяснили свое необходимостью работать и влиянием на зарплату.

Примечательно, что женщины чаще мужчин радуются майским праздникам (75% против 61% соответственно). Чем старше респонденты, тем меньше у них энтузиазма по поводу предстоящих выходных: среди молодежи до 35 лет одобряют подобный отдых в мае 71%, а среди граждан старше 45 лет — только 65%.

Константин Соловьев