Останки четырех советских воинов перезахоронили в Новороссийске

В Новороссийске провели военно-патриотическую акцию «Память вечна», в рамках которой перезахоронили останки четырех советских бойцов, павших при обороне города-героя. Церемония состоялась на мемориальном комплексе «Малая Земля» накануне празднования Дня Победы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

У памятного знака «Стела» собрались военнослужащие Новороссийского гарнизона, участники специальной военной операции, представители администрации, силовых структур, общественных организаций, поисковых отрядов, а также юнармейцы, курсанты, волонтеры Победы и горожане.

Заместитель губернатора Кубани Александр Власов отметил, что в боях за Новороссийск каждый третий боец погиб или пропал без вести. В период Новороссийско-Таманской наступательной операции в 1943 году город полностью освободили.

«Ежегодно новороссийцы и кубанцы вспоминают подвиг своих предков, навсегда оставшихся на полях Великой Отечественной войны, проводят патриотические мероприятия. Очень важно чувствовать причастность своего рода, своей семьи к Великой Победе»,— отметил господин Власов.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко в своем выступлении выразил признательность за подвиги советских солдат и отметил значимость сохранения исторической памяти.

Останки четырех воинов были обнаружены участниками Новороссийского центра поисковых работ в районе поселка Горного. На церемонии присутствовали родственники одного из погибших — старшего сержанта Ивана Антюфеева.

Память павших бойцов почтили минутой молчания и возложением цветов к мемориалу. Ритуал перезахоронения проводится в Новороссийске ежегодно с 1998 года. За 26 лет поисковикам удалось обнаружить останки 2,3 тыс. военнослужащих.

Анна Гречко