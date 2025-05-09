Группа «Звери», «Импровизаторы» и фильм «Зона интересов»

На музыкальных площадках Екатеринбурга можно посетить шоу «Импровизаторы» и «Muse», а также концерт группы «Звери», где прозвучат такие песни, как «Районы-кварталы», «До скорой встречи», «Напитки покрепче» и другие. В музеях — сходить на выставку «Новая Статуя Свободы», посвященную 100-летию со дня рождения скульптора Эрнста Неизвестного, фотоэкспозицию с работами Генриетты Перьян, запечатлевшей поэтов и писателей 1960-х годов. В театрах — стать зрителями спектакля «Оттепель», основанном на биографии трех советских певиц: Аиды Ведищевой, Ларисы Мондрус и Нины Бродской, а в кино — посмотреть фильмы «Очи» и «Зона интересов». Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыканты оркестра

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Музыканты оркестра

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Концерты

В джаз-клубе EverJazz 11 мая состоится концерт «Песни Леонида Утесова» в исполнении Дмитрия Матушкина и резидентов клуба. Зрителям представят специальную программу из лучших и самых любимых песен первого советского джазмена Леонида Утесова, включая лирические, ироничные и песни военного цикла. Стоимость билета — от 1 тыс. руб.

В МТС Live Холле 11 мая пройдет комедийное шоу «Импровизаторы». Участники проекта: Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун создадут на сцене шоу без сценария и подготовки, примеряя на себя абсурдные и удивительные образы. Зрители в свою очередь станут авторами сценария, задавая темы и персонажей для импровизаций. Стоимость билета — от 900 руб.

На сцене Дворца культуры железнодорожников 13 мая состоится музыкально-световое шоу «Muse». При свечах оркестр исполнит шедевры Вивальди, Бетховена, Адель, The Beatles и других. Стоимость билета — от 1,9 тыс. руб.

В Уральском государственном театре эстрады 13 и 14 мая покажут театрализованный концерт «Киномузыка». В программе — лиричные произведения Евгения Доги и Эдуарда Артемьева, Микаэла Таривердиева, марши Исаака Дунаевского и мелодии Геннадия Гладкова. Стоимость билета — от 1,2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солист группы "Звери" Рома Зверь

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Солист группы "Звери" Рома Зверь

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В МТС Live Холл 15 мая состоится концерт группы «Звери». Музыканты исполнят такие песни, как «Районы-кварталы», «До скорой встречи», «Напитки покрепче», «Просто такая сильная любовь» и многие другие. Стоимость билета — от 3,3 тыс. руб.

На сцене Дворца культуры железнодорожников 16 мая состоится мультимедийный концерт «Ханс Циммер. HighTime Orchestra». Музыканты представят композиции из таких фильмов, как «Король Лев», «Начало», «Интерстеллар» и других. Стоимость билета — от 1,7 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей Бориса Ельцина в Ельцин-центре

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Музей Бориса Ельцина в Ельцин-центре

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Выставки

В Музее Бориса Ельцина 10 мая состоится специальная экскурсия «За кулисами книг: судьбы писателей XX века» в рамках акции «Библионочь — 2025». Посетители узнают, как история России XX века отразилась в литературе, как переплетаются судьбы страны и писателей, и как реалии времени повлияли на творчество Ахматовой, Цветаевой, Зощенко, Окуджавы, Солженицына, Бродского и других. На экскурсии расскажут о событиях и испытаниях, выпавших на долю этих людей, об источниках их вдохновения и о значении их книг для нас сегодня. Стоимость билета — 450 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса» в культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Выставка «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса» в культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» 10 мая в рамках выставки «Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса. Золотой век фламандского искусства» состоится первая экскурсия из цикла «Созвездие имен», посвященная живописцам Рубенсу и Тенирсу. Зрители увидят буйство кисти, силу, страсть и яркость, которыми восхищался Делакруа, и почувствуют «пафос и интим» рубенсовских женщин, волновавших Ван Гога. Значительное внимание будет уделено и Давиду Тенирсу Младшему и влиянию Питера Брейгеля Мужицкого на его творчество. Стоимость полного билета — 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей Бориса Ельцина в Ельцин-центре

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Музей Бориса Ельцина в Ельцин-центре

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На площадке Ельцин-центра 13 мая откроется выставка «Новая Статуя Свободы», посвященная 100-летию со дня рождения скульптора Эрнста Неизвестного. На ней будет представлена скульптура, ставшая основой для грандиозного, но нереализованного проекта «Статуя Свободы Азии», а также проектные эскизы. Эрнст Неизвестный планировал возвести этот монумент в Астане (Казахстан), создав многофункциональный высотный комплекс, символизирующий мировую гармонию и свободу. Выставка продолжит работу до 13 июля, вход на нее свободный.

На следующий день, 14 мая, в Ельцин-центре откроется выставка «Оттепель. Фото на память. Из личного архива кинооператора Генриетты Перьян». В экспозицию вошли работы Генриетты Перьян, запечатлевшей атмосферу «оттепели» и ее героев — таких деятелей искусства 1960-х годов, как Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко, Булат Окуджава, Роберт Рождественский, Владимир Высоцкий и другие. Будучи студенткой ВГИКа, фотограф познакомилась с ними на съемках фильма «Застава Ильича» и продолжала фотографировать их в Москве, в театре на Таганке и просто в домашней обстановке. Выставка продлится до 22 июня, вход на нее свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей андеграунда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Музей андеграунда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Музее андеграунде 14 мая Тимофей Чаплюк прочтет лекцию «"Гимн шута": история группы "Король и Шут"». Участники лекции обсудят жанр группы, ее эволюцию от шуточных песен к концептуальным альбомам, влияние образа жизни солиста на творчество и песни, ушедшие в народ. Стоимость полного билета — 400 руб.

В Музее андеграунда 16 мая откроется выставка «OUTвижн. Художники-аутсайдеры проекта "Аутсайдервиль"». В нее вошли более 50 работ 19 художников-аутсайдеров, включая известных за рубежом Юру Зеленого, Марию Маломашину и Александра Савченко. Название экспозиции «OUTвижн» подчеркивает иной взгляд на искусство, исключенный из общепринятых рамок, но существующий рядом, основанный на интуитивных поисках, а не на правилах и моде. Стоимость билета — 400 руб.

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Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Спектакли

В Музее Бориса Ельцина 11 мая состоится премьера танцевального спектакля «Секция» Ксении Михеевой. Постановка исследует, как человек воспринимает тело в движении, как культура, опыт и социальные нормы формируют представления о нем, и как танец способен менять общественные представления о возможностях тела. Участники разных возрастов с разными интересами и энергией создадут общий язык и его единую форму, экспериментируя с границами движения, общности и коммуникации. Единое танцевальное целое превращается в отрывки и фрагменты, рождая новую общность и форму взаимодействия. Вход на спектакль свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На малой сцене Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии 14 мая состоится показ спектакля «Оттепель». Это история Аиды Ведищевой, Ларисы Мондрус и Нины Бродской, советских певиц, вынужденных эмигрировать из-за цензуры. В постановке звучат песни советских авторов, отражающие этапы их жизни: детство, любовь, мечты, разочарования и счастье творчества. Стоимость билета — от 500 руб.

В Тюменском большом драматическом театре 15 мая покажут моноспектакль Олеси Казанцевой «Пиаф. Любовь не по нотам...». Зрители окунутся в мир Эдит Пиаф, великой французской певицы, чьи песни отражали дух XX века. Постановка посвящена ее короткой, но чувственной жизни, любви и мужчинам, которым она дарила свое сердце. В спектакле прозвучат песни Пиаф в живом исполнении. Стоимость билета — от 600 руб.

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Кино

В кинозале Ельцин-центра с 8 по 21 мая показывают фильм Айзейи Саксона «Очи» на английском языке с русскими субтитрами. Фэнтезийная приключенческая картина повествует историю девочки Юрайи, живущей на горном острове, где, по легендам, обитают загадочные существа — очи. Юрайя находит потерявшегося детеныша очи и решает вернуть его родителям, доказывая, что с этими созданиями можно дружить, а не бояться. Стоимость билета — 350 руб.

В Ельцин-центре 11 мая пройдет кинопоказ спектакля «Добрый человек из Сезуана» в постановке Юрия Бутусова (Московский драматический театр имени Пушкина) по пьесе Бертольта Брехта. В спектакле, рассказывающем о цене добра и зла, играет в том числе Александра Урсуляк, чья героиня изо всех сил старается остаться добрым человеком. Стоимость билета — 500 руб.

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Фото: Елена Ельцова, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Елена Ельцова, Коммерсантъ

В Ельцин-центре 15 мая состоится показ фильма Джонатана Глейзера «Зона интересов» на языке оригинала (немецкий, польский, иврит) с русскими субтитрами. Драма рассказывает о Рудольфе Хессе, коменданте Освенцима в 1943 году, и его семье, живущей в роскошном доме у стен концлагеря. Однако выясняется, что их идиллическая жизнь в этом месте может внезапно оборваться. В ролях: Кристиан Фридель, Сандра Хюллер, Йоханн Картхаус и другие. Стоимость билета — 400 руб.

Подготовила Анастасия Таначева