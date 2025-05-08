Пакистан заявил об уничтожении 25 индийских беспилотников

Пакистанские военнослужащие сбили 25 беспилотников Harop израильского производства. Об этом сообщили в Межведомственной службе по связям с общественностью Минобороны Пакистана (ISPR). В пресс-релизе уточнили, что дроны были выпущены с территории Индии с начала военной операции ночью 7 мая.

На брифинге гендиректор ISPR Ахмед Шариф Чаудхри рассказал о конкретных местах, где сбили 12 индийских дронов: Лахор, Атток, Гуджранвала, Чаквал, Равалпинди и Бахавалпур в Пенджабе, а также Миано в Суккуре, Чхор в Умеркоте и близ Карачи в Синде. По его словам, при ударе одного из дронов погиб мирный житель, еще один получил ранения.

«Обломки этих израильских беспилотников Harop собираются в разных местах по всему Пакистану»,— говорится в сообщении на сайте ISPR. В пресс-релизе подтвердили уничтожение пяти индийских истребителей и нескольких военных постов. По убеждению ISPR, нападение Индии 7 мая является «признаком беспокойства и голода» в стране.

По данным индийского издания ANI News, армия страны атакует системы ПВО Пакистана с помощью беспилотников Harpy (более старая версия Harop). Минобороны Индии также признало утренние атаки на «объекты» Пакистана, назвав их ответными мерами на удары противника в ночь на 8 мая.

Подробности — в материале «Ъ» «Индия и Пакистан перешли к боям в воздухе».