В Сочи за сутки родился 21 ребенок

За 7 мая в Сочи родился 21 ребенок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава минздрава Краснодарского края Евгений Филиппов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Всего в регионе за сутки появились на свет 173 ребенка, из них 100 мальчиков и 73 девочки. Лидером по рождаемости стал Краснодар — в краевом центре врачи приняли 69 новорожденных.

Вместе с тем, власти продолжают развивать инфраструктуру для детей: в сочинском микрорайоне Уч-Дере проектируется здание новой школы на 220 мест.

Анна Гречко