В Удмуртии арестовали замруководителя управления Ростехнадзора

Заместителя руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора арестовали в Удмуртии по обвинению в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК, до 10 лет лишения свободы), сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Знакомый с ситуацией источник подтвердил «Ъ-Удмуртия», что речь идет о Вячеславе Логинове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что обвиняемый в период с ноября 2023-го по март 2024-го дал незаконные указания подчиненным подписать акты приемки и ввода в эксплуатацию опасных производственных объектов — газораспределительных сетей АО «Газпром газораспределение Ижевск» без проведения необходимых проверок.

Сторона защиты просила не изолировать обвиняемого от общества. Однако суд указал на отсутствие смягчающих оснований и принял решение отправить Вячеслава Логинова в СИЗО на два месяца. Напомним, о задержании фигуранта при участии УФСБ стало известно 7 мая.