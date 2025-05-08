Путешественники игнорируют напряжение

Россияне стали реже бронировать туры в Индию. Все из-за обострения конфликта с Пакистаном. В ночь на 7 мая Нью-Дели и Исламабад обменялись ракетными ударами. Из-за этого Пакистан временно закрывал воздушное пространство. «Аэрофлот» сообщал, что рейсы из Москвы в Индию, Таиланд, а также на Шри-Ланку, Мальдивы и Сейшелы будут выполняться по другому маршруту, время пути увеличивалось на один-два часа. На этом фоне в Российском союзе туриндустрии сообщили о снижении объема бронирований путевок в Индию. При этом трудностей с возвращением туристов или необходимости в других экстренных мерах нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян считает, что резкого падения интереса к Индии, скорее всего, не будет, но только если конфликт не обострится: «Пока существенного падения спроса мы не наблюдаем, потому что основная его часть приходится на бронирование Гоа. Если говорить про континентальную Индию, то, безусловно, туристы сейчас опасаются на фоне эскалации. Здесь надо понимать, что в Гоа заканчивается пляжный активный сезон, и продажи продолжат снижаться.

Если говорить про материковую Индию, куда в основном ездят с экскурсионными или с деловыми поездками, то объем туров туда небольшой. Если совокупно оценивать, то снижение после майских праздников будет на уровне 30-40%. Это естественное течение вещей. Что касается основных опасений туристов, то, безусловно, главное — не невольное участие в военном конфликте. Этот риск малореализуем с учетом того, что основные туристические локации находятся на большом удалении от зоны конфликта. Но если говорить объективно, то, наверное, и хорошо, что снижение происходит уже после майских праздников, когда переключение идет на летние направления, к которым Индия и штат Гоа не относятся».

Конфликт между Индией и Пакистаном не окажет никакого негативного влияния на турпоток из России по популярным азиатским маршрутам. Такое мнение высказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. По его мнению, цены на путешествия в Индию могут на какое-то время снизиться. Что же касается туров по другим направлениям, то их стоимость может даже вырасти: «Поток не сократится ни на Мальдивы, ни на Шри-Ланку, а это две главные страны для российских туристов, которые находятся возле Индии. Все, что касается дальней Юго-Восточной Азии (Лаос, Камбоджа, Вьетнам, Таиланд), интерес не упадет.

Сейчас мы видим, что спрос на Индию упал на 20%, но это нормально. И я думаю, что в ближайшие две недели будет это падение 20%, но потом спрос восстановится. Потому что, например, есть йога-ретриты, они сейчас проданы до конца августа. Туда, как правило, едут женщины 45+, которые увлекаются йогой. Естественно, они менять свои предпочтения не будут. Конечно, на Индию цены упадут, причем как на отели, так и на авиаперевозку. Все остальные страны, наоборот, как бы не подняли цены».

Как сообщили в АТОР, большинство авиакомпаний уже согласовали новые маршруты полетов в Таиланд и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона в облет воздушного пространства Индии и Пакистана. При этом участники рынка утверждают, что последствий туристы практически не ощутят.

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Андрей Загорский