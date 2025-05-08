В Новороссийске возможны перебои с мобильной связью

В ближайшие дни в Новороссийске могут наблюдаться временные ограничения в работе сотовой связи. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Причиной возможных перебоев называют меры по обеспечению безопасности в преддверии массовых мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Власти подчеркивают, что ограничения будут кратковременными и направлены на защиту жителей и гостей города.

Горожан просят отнестись к возможным неудобствам с пониманием. В случае экстренной необходимости советуют заранее определить альтернативные каналы связи.

Ранее сообщалось, что парад в честь Дня Победы в Новороссийске не планируют отменять. Торжественное прохождение войск состоится в штатном режиме, несмотря на попытки атаковать город-герой, предпринятые в мае Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Анна Гречко