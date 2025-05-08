В Ростове общественный транспорт изменит расписание в День Победы

В Ростове-на-Дону завтра, 9 мая, изменится расписание общественного транспорта. Об этом рассказали в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Так, для проведения мероприятий в парке «Левобережный» с 21:00 до 23:00 схема движения муниципальных маршрутов NoNo 1, 8, 39, 49, 65, 65А, 75 изменится схема подъезда к улице Левобережной.

Маршруты NoNo 18, 19, 54, 66 будут ходить по укороченной схеме до проспекта Шолохова, до пересечения с улицей 20-я Линия, автобусы No 81 – по укороченной схеме до площади Энергетиков.

Движение транспорта по маршрутам NoNo 3, 3А, 7, 67, 88 будет осуществляться по схеме: улица Большая Садовая, проспект Ворошиловский, улица Красноармейская, проспект Театральный, проспект Шолохова (маршрут No 88 с разворотом на площади Октябрьская) и далее по маршрутам в обоих направлениях.

Автобусы по маршрутам NoNo 70, 80, 84 и 98 будут работать по схеме: улица Большая Садовая (для автобусов по маршрутам NoNo 84, 98 улица Красноармейская), проспект Ворошиловский, улица Станиславского, проспект Театральный, улица Закруткина, улица Нижненольная, улица Мясникова и далее по маршрутам; в обратном направлении: улица Комсомольская, площадь Свободы, улица Закруткина, проспект Театральный, улица Станиславского, проспект Ворошиловский, улица Б. Садовая (для автобусов по маршрутам NoNo 84, 98 улица Красноармейская).

Отмечается, что к 22:15 на улице Левобережной общественный пассажирский транспорт будет сосредоточен для обеспечения вывоза населения с мест массового отдыха.

Константин Соловьев