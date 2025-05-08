В Казани открыли бюст Героя России и памятник поэту-фронтовику

В Казани появились два новых памятных объекта — бюст участника специальной военной операции (СВО) Дамира Гилемханова и памятник поэту Фатиху Кариму. Об этом сообщает пресс-служба исполкома города.

У школы № 42 в Казани установили бюст Героя России Дамира Гилемханова, погибшего в ходе СВО. Он учился в этой школе и вместе с командиром экипажа участвовал в бою, в котором был уничтожен танковый взвод. Оба военнослужащих стали первыми представителями Татарстана, удостоенными звания Героя России в рамках СВО.

В сквере «Молодежный» появился памятник татарскому поэту и фронтовику Фатиху Кариму, прошедшему путь от Подмосковья до Восточной Пруссии. Сквер включен в программу голосования на платформе gorodsreda.tatar.ru, по результатам которого он будет благоустроен в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Анар Зейналов