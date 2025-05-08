«КамАЗ» опроверг сообщения о задымлении на своей территории

Информация о задымлении на территории ПАО «КамАЗ», распространяемая в СМИ и соцсетях, не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«К сожалению, недалеко от территории ПАО „КамАЗ“ находятся площади компании ПЭК, которая занимается переработкой мусора. Дым идет оттуда. Промышленным объектам КамАЗа задымление не угрожает», — говорится в сообщении.

По данным предприятия, в теплое время года на территории ПЭК регулярно происходят возгорания. «КамАЗ» неоднократно направлял обращения с требованием обеспечить пожарную безопасность, однако предпринимаемых мер по-прежнему недостаточно.

Анар Зейналов