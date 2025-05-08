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Историческое здание в Ярославле могли поджечь

Предварительной причиной пожара в объекте культурного наследия «Здание паровой мельницы» 19 века на Златоустинской называется поджог. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Здание загорелось в ночь на 8 мая. Общая площадь пожара составила 900 кв.м. Для тушения был развернут оперативный штаб МЧС, на месте работали 51 пожарный и 16 единиц техники. Усложняло ликвидацию огня отсутствие лестничных маршей, сгораемые несущие конструкции чердака и мусор в помещениях.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

«В результате пожара уничтожена кровля здания по всей площади, а также 6-й этаж, а также повреждено перекрытие между 5 и 6 этажами»,— сообщили в МЧС.

Для установления всех обстоятельств пожара в настоящее время проводится проверка.

Алла Чижова

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