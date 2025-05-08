В День Победы по Ярославлю пройдет военная техника

В Ярославле в День Победы по всем районам города пройдет колонна военной техники. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Старт запланирован на 10:45 на Советской площади: техника примет участие в параде, а потом отправится по районам города. Сначала машины проедут по улице Советской, Республиканской, Октябрьскому мосту, Дачной, проспектам Авиаторов и Машиностроителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Схема движения техники

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Схема движения техники

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В районе улицы Папанина техника развернется и двинется по Авиаторов и Машиностроителей на Северо-Восточную окружную дорогу, затем на Юбилейный мост, потом повернет на Ленинградский проспект.

Дальше колонна проследует на Промышленное шоссе, улицы Добрынина, Угличскую, Городской вал, Большую Октябрьскую, проспект Толбухина, Большую Федоровскую, улицу Наумова. Дальнейший маршрут — Московский проспект с разворотом в районе улицы Нефтяников и далее на проспект Фрунзе. Там техника развернется в районе Попова, вернется на Московский проспект, пройдет по Базарной и Ямской и финиширует на Наумова.

Ранее «Ъ-Ярославль» публиковал подробную афишу на 9 мая.

Алла Чижова