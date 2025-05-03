День Победы, Юрий Башмет и Чарли Армстронг

В Ярославле в период с 3 по 11 мая пройдет масштабное празднование 80-летия Победы, состоятся концерты популярных у молодежи артистов Хаски и Thomas Mraz, откроется XVII Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета. Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

День Победы

Самое масштабное празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится на Советской площади. В 10:00 9 мая там пройдет шествие с участием военнослужащих Ярославского гарнизона, силовых ведомств, курсантов и кадетов, а также представителей патриотических объединений. После этого состоится парад военной техники, которая впоследствии традиционно пройдет по всем районам города.

Продолжит праздник на Советской площади концерт коллективов Ярославля «Бал Победы». Он запланирован с 10:45 до 11:45, когда на площадь вступит колонна «Бессмертного полка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Участники акции «Бессмертный полк» в 10:00 соберутся на улице Советской, от улицы Победы до разворотного кольца у шинного завода. Начнется шествие в 11:00 и пройдет по Советской, через Советскую площадь, далее по улице Почтовой до монумента «Вечный огонь». Длина пути составит — 2,5 км.

После завершения этих мероприятий на Советской площади стартует показ фильмов военных лет в кинотеатре под открытым небом. Зрители смогут посмотреть картины «В шесть часов вечера после войны», «Небесный тихоход», «Беспокойное хозяйство». Показ фильмов запланирован до 20:30. До 22:00 пройдет концерт творческих коллективов Ярославля «Во славу Победы!». Завершится праздник фейерверком в 22:00 на Стрелке.

В Музее боевой славы 9 мая состоится праздничная программа. На экскурсии «Наша Победа» расскажут, как ярославцы в годы Великой Отечественной своим трудом приближали Победу. Для детей организуют игру, где потребуется вспомнить важные факты о войне. Состоится и концерт военного оркестра Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны (12:30-13:40), прозвучат знакомые всем песни военных лет «Катюша», «Эх, дороги!», «В землянке», «На безымянной высоте». Вход на мероприятия, которые начнутся в 11 часов, свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военно-полевой кинотеатр

Фото: КЗЦ «Миллениум» Военно-полевой кинотеатр

Фото: КЗЦ «Миллениум»

8 и 9 мая на территории КЗЦ «Миллениум» организуют «Военно-полевой кинотеатр». В настоящей военной палатке на узкопленочном кинопроекторе покажут фильмы, рассказывающие о наиболее значимых этапах и сражениях войны. Всего покажут восемь фильмов, вход свободный, но по предварительной записи по телефону +7 (4852) 22-44-59.

9 мая в Волковском театре пройдет премьера спектакля-концерта «Путь солдата». В основе концерта легендарные стихи Александра Твардовского о простом русском солдате, который шагает дорогами войны и своими подвигами ежедневно приближает Победу. Стоимость оставшихся билетов — от 200 до 1500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Волковский театр

Фото: Дарья Петерсон Волковский театр

Фото: Дарья Петерсон

С 8 по 11 мая включительно в Ярославском планетарии будет проходить программа «Звезды Великой Победы». Посетителям расскажут, как знание астрономии помогало советским разведчикам, летчикам, артиллеристам в годы войны. Стоимость билета — 250 руб. Кроме того, 9 мая в планетарии состоятся два премьерных бесплатных показа полнокупольного фильма «Покрышкин: Формула Победы». Он посвящен героическому пути легендарного летчика Великой Отечественной войны Александра Покрышкина. Фильм включает кинематографическое повествование с полнокупольной визуализацией, включая воздушные бои, штабные операции и ключевые моменты из жизни героя. Записаться на показы можно в соцсетях планетария.

9 мая Музей истории города Ярославля проведет пешеходную экскурсию «Ярославль. Победа 80!». Осматривая памятные места, здания, улицы и площади, участники узнают, как ярославцы поддерживали фронт в годы Великой Отечественной войны. Стоимость — 180 руб.

Концерты

4 мая в Ярославской филармонии состоится концерт «Служить России», посвященный 80-летию Победы. В программе вечера прозвучат проникновенные песни, знакомые каждому: «На солнечной поляночке», «В городском саду», «Огонек», «В землянке», «Смуглянка», «Соловьи». Программу исполнит ансамбль русских народных инструментов «Золотые купола». Стоимость билетов — 400-800 руб.

10 мая в отеле «Русские Сезоны Село Вятское» выступит внук легендарного американского вокалиста и трубача Луи Армстронга — Чарли Армстронг. Организаторы обещают, что харизма и голос исполнителя перенесут зрителей в атмосферу золотой эпохи джаза. Стоимость — от 2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Башмет

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Юрий Башмет

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В КЗЦ «Миллениум» 10 мая состоится открытие XVII Международного музыкального фестиваля Юрия Башмета. Хоровая капелла «Ярославия» исполнит «Реквием» Кузьмы Бодрова на поэму Роберта Рождественского совместно с Всероссийским юношеским симфоническим оркестром под управлением Юрия Башмета и народным артистом России Сергеем Гармашем. Завершат вечер песни военных лет. Стоимость билетов — 300-1500 руб.

11 мая в рамках фестиваля в Волковском театре состоится спектакль-концерт «Видный миру смех и неведомые ему слезы» с участием Юрия Башмета, Евгения Миронова и Марии Смольниковой. В программе — отрывки из романа Николая Гоголя «Мертвые души», Альфреда Шнитке «Гоголь-сюита». Стоимость билетов — 1-5 тыс. руб.

11 мая в «Китайском летчике Джао Да» состоится концерт уроженца Уфы Алмаса Гатауллина, более известного под псевдонимом Thomas Mraz. Рэпер исполнит не только свои самые популярные треки, но и представит самый свежий музыкальный материал. Стоимость билетов — 1,3 до 2,9 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рэпер Хаски

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Рэпер Хаски

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

11 мая в баре «Руки Вверх!» выступит известный рэпер Хаски. Согласно аннотации к концерту, он везет с собой большую сольную программу, «где новое творчество встречает полюбившиеся хиты-уховертки». Хаски известен необычной манерой исполнения песен, мрачными текстами и сложной рифмовкой с использованием ассонанса и аллитерации. Стоимость билетов — от 2,4 до 4,2 тыс. руб.

Лекции и встречи

В ДК Добрынина 6 мая можно будет услышать произведения, созданные во время Великой Отечественной войны и которые звучали в блокадном Ленинграде. Их читает Сергей Зыков. Также в программу включены песни. Стоимость билетов — от 300 руб.

Выставки и экскурсии

В Ярославле начал работу двухэтажный экскурсионный автобус. Маршрут проходит по историческому центру города при стартовой и конечной точках на Богоявленской площади. Время в пути – около одного часа, но формат предполагает, что пассажиры могут выйти на любой остановке, погулять и вернуться на маршрут. Билет действует 24 часа с момента первой посадки. В течение суток гость может кататься по городу неограниченное количество раз. Билет стоит 500-1300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

С 7 мая в Музее истории города Ярославля имени В.Г. Извекова будет работать выставка «Я видел войну». На выставке представят произведения из коллекции музея: портреты ветеранов Великой Отечественной войны кисти ярославского художника Бориса Гогина, уникальные рисунки видов немецких городов, созданные в 1945–1946 годах известным художником-фронтовиком Сергеем Беляевым, детское платье времен войны, принадлежавшее маленькой девочке, эвакуированной из Ленинграда. Стоимость билетов — 90-180 руб.

Каждый день до 11 мая включительно будут проходить экскурсии «История и архитектура Спасо-Преображенского монастыря». Есть программы с посещением выставки «Трапеза по-ярославски» и экспозиций, а также подъемом на оборонительные сооружения. Стоимость билетов, которые можно купить на сайте Ярославского музея-заповедника, — 400 руб.

Кино

С 1 по 7 мая в кинозале «Луч» КЗЦ «Миллениум» можно увидеть фильм «В списках не значился» с Владимиром Машковым. Сюжет разворачивается 21 июня 1941 года. Полный надежд на светлое будущее молодой лейтенант Коля Плужников прибывает в Брест, чтобы начать службу. Солдата не успевают даже зачислить в личный состав — в четыре утра раздаются артиллерийские разрывы и начинается война. Стоимость билетов — 250 руб.

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Рыбинск — 9 Мая

Центром празднования Дня Победы в Рыбинске станет площадь у дворца спорта «Полет». В 11 часов там начнется театрализованный пролог «Рыбинск помнит», праздничный митинг, поздравления ветеранов и тружеников тыла. Далее пройдет тематическая программа: военный кинозал, полевая кухня, выставки и мастер-классы, концертные площадки.

Также пройдет акция «Бессмертный полк». Сбор колонны состоится в 9:00 на Крестовой, от улицы Ломоносова до Красной площади. Старт движения в 10:00.

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В 19 часов рыбинцы присоединятся к Всероссийской минуте молчания и зажгут Свечу Памяти. Завершится праздник традиционным фейерверком в 22:00 в Волжском парке, с северной стороны Огня славы.

Алла Чижова