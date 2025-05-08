В Альметьевске открылся сезон велошеринга

В Альметьевске заработал сервис проката велосипедов. Воспользоваться арендой можно, отсканировав QR-код на велосипеде, сообщает пресс-служба исполкома города.

Как уточнили в администрации, аренда велосипеда стоит 40 руб. за первые 30 минут, затем — 1 руб. за каждую минуту. Завершить поездку можно, оставив велосипед на одной из 150 специальных парковок, размещенных по всему городу.

На сегодняшний день протяженность велосипедной сети в городе составляет 120 км, отметили в пресс-службе. Для сравнения: в июле 2024 года на форуме «Стройка» в «Казань-ЭКСПО» сообщалось, что в Казани протяженность велодорожек составляет менее 40 км.

Анар Зейналов