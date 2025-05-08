Прокуратура устроила проверку после задержки рейсов в аэропорту Екатеринбурга

Уральская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия после задержки к вылету рейсов в Москву, Калининград, Хургаду, Анталью из аэропорта Кольцово (Екатеринбург), сообщили в пресс-службе ведомства. «Соблюдение прав пассажиров на контроле»,— подчеркнули в прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно онлайн-табло Кольцово на момент выхода публикации, 8 мая были отменены три рейса «Уральских авиалиний» (в Худжанд, Бишкек и Москву), один рейс — «Аэрофлота» (в Москву). Был задержан рейс Utair (в Советский), авиакомпании «Россия» (в Шарм Эль Шейх) и два рейса «Аэрофлота» (в Москву и Ереван).

Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе «Уральских авиалиний», длительные задержки и отмены рейсов произошли в связи с сбоем в расписании, вызванного ограничением воздушного пространства в Московском регионе. «Авиакомпания делает все возможное и невозможное чтобы нивелировать негативные последствия этого коллапса. Безопасность полетов — главный приоритет»,— подчеркнули в пресс-службе.

Последние два дня, 6 и 7 мая, аэропорты нескольких регионов России приостанавливали работу из-за атак украинских беспилотников. Как сообщало 7 мая Минобороны РФ, за сутки силы ПВО сбили 524 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это была самая массированная атака беспилотников с начала специальной военной операции (СВО).

Василий Алексеев