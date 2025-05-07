Аэропорт Шереметьево возобновил работу

В аэропорту Шереметьево сняты ограничения на прием и вылет воздушных судов, сообщила Росавиация. Воздушная гавань приостанавливала работу днем 7 мая. Ограничения также вводились в других столичных аэропортах: Внуково и Домодедово.

Последние два дня, 6 и 7 мая, аэропорты нескольких регионов России приостанавливали работу из-за атак украинских беспилотников. Как сообщало 7 мая Минобороны, за сутки силы ПВО сбили 524 дрона ВСУ. Это была самая массированная атака беспилотников с начала специальной военной операции.