Монумент славы ижевских машиностроителей открыли после реставрации

Монумент славы ижевских машиностроителей на территории ГК «Калашников» открыли после реставрации. Торжественное открытие, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошло 7 мая, сообщили в пресс-службе администрации Ижевска. В мероприятии приняли участие представители администрации Ленинского района, руководство, работники и ветераны предприятия.

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Напомним, на ремонт объекта из бюджета города направили 7,2 млн руб. Соответствующий контракт появился на портале госзакупок в марте.

Ранее, в декабре 2024-го стало известно, что об аварийном состоянии монумента доложат председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. В региональном СУ СКР была организована процессуальная проверка после жалоб жителей Ижевска на разбитые стеклянные панели памятника и утрату заложенной под ним «капсулы времени». Прокуратура Удмуртии подтвердила неудовлетворительное состояние монумента и обратилась в суд, который обязал муниципалитет принять меры к сохранению объекта культурного наследия.

Монумент был установлен в 1970 году напротив главной проходной «Ижмаша» на проезде Дерябина, 2. Авторами памятника являются инженеры В.И. Лоскутов и Л.Б. Аллилуев. Объект был создан на средства комсомольцев.