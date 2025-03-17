Власти нашли подрядчика на ремонт монумента славы ижевских машиностроителей

Как выяснил «Ъ-Удмуртия», ремонтом монумента славы ижевских машиностроителей в годы Великой Отечественной войны займется зарегистрированная около четырех месяцев назад компания «ЖКХ-Инвест». Соответствующий контракт появился на портале госзакупок. По документу, на ремонт объекта из бюджета города направили 7,2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Портал госзакупок Фото: Портал госзакупок

По данным «СПАРК-Интерфакс», «ЖКХ-Инвест» была зарегистрирована 27 ноября 2024 года в Ижевске, компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Уставной капитал организации — 100 тыс. руб. Руководитель и генеральный директор — Александра Каракулова.

Как следует из проекта контракта, заказчиком выступает администрация Ленинского района Ижевска. По смете, у монумента установят новые гранитные плиты и таблички, проведут покраску поверхностей и другие восстановительные работы. Завершить реконструкцию должны до 8 мая.

В декабре «Ъ-Удмуртия» писал , что об аварийном состоянии монумента доложат председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. В региональном СУ СКР была организована процессуальная проверка после жалоб горожан на разбитые стеклянные панели и утрату заложенной под памятником «капсулы времени». Прокуратура республики подтвердила неудовлетворительное состояние монумента и обратилась в суд, который обязал горадминистрацию принять меры к сохранению объекта культурного наследия.

Монумент был установлен в 1970 году напротив главной проходной «Ижмаша» на проезде Дерябина, 2. Авторами памятника являются инженеры В.И. Лоскутов и Л.Б. Аллилуев. Объект был создан на средства комсомольцев.