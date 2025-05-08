Эскалация с воодушевлением

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Корнев

Фото: Личный архив Дмитрия Корнева Дмитрий Корнев

Фото: Личный архив Дмитрия Корнева

Первое, что смущает,— это небывалое воодушевление, которое охватило обе страны. Такое ощущение, что людям очень легко заходит внешний противник для объяснения всех своих невзгод и чем беднее страна, тем выше накал страстей, громче заявления лидеров и шире народная поддержка.

Второй момент: обе страны — и Пакистан, и Индия — являются участниками «ядерного клуба» и действительно располагают ядерным оружием в товарных количествах.

Пакистан даже в своей ядерной доктрине не скрывает, что основная ее цель — сдерживание возможной индийской агрессии. Боеголовки размещаются в основном на баллистических ракетах, которые способны поразить любую цель на территории Индии.

Индия также располагает ядерным оружием, но уже в формате почти полноценной ядерной триады: баллистические ракеты, в том числе с дальностью действия более 5 тыс. км, нацеленные скорее против Китая, ракеты BrahMos воздушного базирования с самолетами-носителями Су-30МКИ и крылатые и баллистические ракеты на атомных подводных лодках (2 ПЛАРБ INS Arihant и INS Arighat есть в составе ВМС). Теперь вспомним первый пункт — все это умножим на решимость и непримиримость, и становится страшно.

Ракетная программа Пакистана выросла из сотрудничества и с Китаем, и с КНДР. Безусловно, напрямую и через своих партнеров Пакистан подбирал и все, что плохо лежало после распада СССР,— образцы крылатых ракет, технологии и прочее.

В шасси пусковых установок ракет угадываются минские корни, но, вообще, теперь это Китай. В авиации здесь также повсеместно Китай — и самолеты, и ракеты. Танки, РСЗО и все зенитные ракетные системы — также Китай. Фактически Пакистан является военно-техническим партнером номер один Поднебесной. И, видимо, не напрасно — так как они «вместе дружат против Индии».

Индия выглядит в этом смысле более самодостаточной. Собственные баллистические ракеты, созданные без участия КНДР. Плодотворное сотрудничество с СССР и современной Россией.

Ракеты BrahMos в разных вариантах базирования, танки собственной сборки и из Нижнего Тагила, собственные атомные подводные лодки с ракетами, два (!) авианосца и флот ракетных эсминцев. В авиации, конечно, «Все флаги к нам!»: Rafale, Mirage 2000, Jaguar, МиГ-21, МиГ-29, Су-30МКИ, вертолеты «Апач» и 11 тяжелых транспортных C-17 Globemaster. Очень серьезный настрой на национальную разработку и особенно на производство систем вооружений на территории и силами национальной промышленности.

В ночь на 7 мая Индия начала операцию «Синдур» — нанесены удары по «террористической инфраструктуре» в Пакистане и пакистанском Кашмире, удары наносились ракетными системами всех трех родов войск. Судя по всему, отлично сработали ракеты BrahMos — штатно и эффективно. Цели на территории Пакистана поражены. Заявлено, что сбит один пакистанский самолет JF-17 Thunder. Индия рапортует о победе.

Пакистан, в свою очередь, также победил и успешно отразил «удары агрессора». Часть самолетов ВВС Индии сбиты — минимум один Rafale и, судя по всему, МиГ-29 и Су-30МКИ. Увы, но индийцам 100% необходимо провести работу над ошибками в применении ВВС. И на этом конфликт может и закончиться. По той простой причине, что, несмотря на непримиримость, расширение конфликта приведет к большой войне и большим жертвам. И на самом деле, ни одна из сторон от этого стратегически не выиграет. Скрестим пальчики и надеемся, что все закончится танцами!

Дмитрий Корнев, военный обозреватель, редактор журнала «Новый оборонный заказ»