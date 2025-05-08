В Татарстане зафиксирован рост электропотребления в апреле 2025 года
Потребление электроэнергии в Татарстане в апреле 2025 года увеличилось на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 2,92 млрд кВт*ч. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на директора РДУ Татарстана Андрея Большакова.
В Татарстане зафиксирован рост электропотребления в апреле 2025 года
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По словам господина Большакова, такая динамика стала самой высокой в текущем году.
Выросло потребление у предприятий автопрома, нефтедобычи и нефтепереработки, производителей электрооборудования, а также тепловых электростанции, работающих на собственные нужды.
В то же время сократилось потребление в нефтетранспортном секторе и шинной промышленности.
За первые четыре месяца 2025 года электропотребление в Татарстане выросло на 4,6% (или на 5,5%, если исключить високосный день февраля 2024 года).
«Драйверы роста в отраслевом разрезе не меняются, к ним можно добавить еще население и так называемую мелкомоторную нагрузку. Выработка электроэнергии за те же январь — апрель сократилась на 1,1%, переток превысил 1,63 млрд кВт*ч, это — на 71% выше уровня прошлого года», — сказал Андрей Большаков.