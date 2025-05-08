На севере и северо-востоке Кубани прогнозируют высокую пожароопасность
Штормовое предупреждение объявлено в северо-западных и северо-восточных районах Краснодарского края, где до конца суток 8 мая и в течение 9 мая прогнозируют пожароопасность 4 класса. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Ведомство рекомендует жителям соблюдать меры безопасности: не использовать открытый огонь в лесах, не разжигать костры вблизи сухой растительности, а при необходимости — полностью тушить их водой или засыпать землей.
При обнаружении возгорания МЧС призывает немедленно звонить по телефонам «101» или «112» и покинуть опасную зону.