В ярославской Туношне сняли ограничения на полеты

В аэропортах Иваново (Южный) и Ярославль (Туношна) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный апредставитель Росавиации Артем Кореняко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Запрет был снят в 06:42 8 мая. 6 и 7 мая Росавиация несколько раз вводила ограничения в ярославском аэропорту для обеспечения безопасности полетов. В последний раз запрет на прием и отправление воздушных судов был установлен в 15:20 7 мая.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что из-за мер безопасности не был выполнен авиарейс по маршруту Санкт-Петербург – Ярославль – Санкт-Петербург 6 мая.

Антон Голицын