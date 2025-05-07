Авиарейс из Санкт-Петербурга в Ярославль перенесен на 8 мая

Из-за временных ограничений на полеты не выполнен авиарейс по маршруту Санкт-Петербург – Ярославль – Санкт-Петербург 6 мая. Об этом сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Рейс перенесен на 03:00 8 мая. Пассажиры, ждавшие вылета в Ярославле, получили питание и напитки, а 14 человек были размещены в гостинице. Некоторые пассажиры вернули деньги за билеты.

«В настоящее время в ярославском аэропорту нет воздушных судов, ожидающих вылета»,— уточнили в министерстве.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ограничения на полеты неоднократно вводились в ярославском аэропорту 6 и 7 мая из-за угрозы БПЛА. Такие же меры безопасности были предприняты и в воздушной гавани Северно столицы.

Антон Голицын