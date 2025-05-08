Аграрии Ставрополья просят расширить список льготной техники в лизинг

Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края обратилась к главе Минсельхоза России Оксане Лут с предложением включить специализированную технику для сбора и обработки плодов в программу льготного лизинга через Росагролизинг. Об этом этом сообщается в Telegram-канале ассоциации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Ручной сбор, прореживание и обрезка требуют много времени и ресурсов, что является неэффективным для современных хозяйств. Таким образом, себестоимость плодов зависит от оснащенности техникой и оборудованием», — говорится в обращении.

Представители отрасли отмечают, что существующая государственная поддержка уже доказала свою результативность, способствуя восстановлению промышленного садоводства. Однако в текущих условиях необходимо совершенствование программы путем включения в льготный лизинг сельхозтехники, используемой при уборке урожая.

Среди предлагаемого для включения в программу льготного лизинга оборудования ассоциация упоминает прореживатель цветов и плодов, а также комбайн для сбора плодов и падалицы.

Николай Аксенов