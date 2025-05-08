СКР установил личность украинского командира, атаковавшего порт «Кавказ»

Следственный комитет России установил причастность командира 360-й отдельной береговой ракетной бригады ВМС Украины Юрия Яцкевича к теракту в порту Кавказ Краснодарского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«В августе прошлого года он отдал преступный приказ об ударе противокорабельной ракетой Нептун по гражданскому порту Кавказ в Краснодарском крае»,— отметили в ведомстве.

В результате атаки был поражен железнодорожный паром, погибли два человека, трое членов экипажа получили ранения. Также повреждены многочисленные объекты инфраструктуры. Материальный ущерб оценивается более чем в 500 млн руб.

На основании собранных доказательств Юрию Яцкевичу заочно предъявлено обвинение. Фигурант объявлен в розыск.

В СКР также сообщили о завершении расследования дела украинского военнослужащего Дмитрия Стрижевского и пяти его соучастников. В 2022 году они обстреливали Мариуполь, поселки Старый Крым, Володарское и село Бердянское в ДНР. В результате обстрелов погибли два мирных жителя, несколько получили ранения. Разрушены жилые дома, школа и другие объекты. Ущерб составил более 479 млн руб.

Анна Гречко