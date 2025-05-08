На Ставрополье направят 98 млн рублей на экстренную медпомощь

Власти Ставропольского края в этом году направят 93,7 млн руб. на модернизацию технической базы экстренной медицинской помощи. В сектор преобразований войдет развитие санитарной авиации и создание новых стационарных отделений скорой помощи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра здравоохранения края Юрий Литвинов.

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Министр также подчеркнул, что значительное внимание уделяется оказанию первичной медико-санитарной помощи в труднодоступных и малонаселенных пунктах. В прошлом году медики совершили 2477 выездов в рамках проекта «За здоровье», приняв 237 тыс. человек.

В ближайшие два года в Ставрополе, Пятигорске и Буденновске планируется открытие новых стационарных отделений скорой медицинской помощи в травматологических центрах первого уровня. Приемные отделения будут оснащены необходимой инфраструктурой для оперативного оказания помощи пациентам.

Региональный проект «Совершенствование экстренной медпомощи» является частью национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и стартовал в Ставропольском крае в 2025 году.

Николай Аксенов