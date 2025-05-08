В Казани за сутки зарегистрировано 164 ДТП

7 мая в Казани было зарегистрировано 164 сообщения о дорожно-транспортных происшествиях. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции города.

63 происшествия оформлено в центрах оформления ДТП, 58 — на месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции с материальным ущербом.

В 1 ДТП пострадал человек, погибших нет.

Также за сутки задержали 5 водителей в состоянии опьянения и 7 человек, управлявших транспортом без прав. 6 граждан доставили в полицию по подозрению в совершении преступлений.

Дарья Сайфиева