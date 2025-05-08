УФСБ рассекретило документ о переселенных литовцах, сотрудничавших с фашистами

УФСБ по Пермскому краю рассекретило совершенно секретную справку на оперативное дело, в рамках которого разрабатывалась группа уроженцев Литвы - граждан СССР, перемещенных после окончания Великой Отечественной войны на север Молотовской области. Всего в разработку, которая началась в июле 1945 года, попали 26 человек 1901-1925 годов рождения. По оперативной информации, они являлись членами националистических формирований и во время войны сотрудничали с фашистами. Также были получены данные, что фигуранты собираются захватить оружие и добраться с Урала до территории Литовской ССР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: архив ФСБ Фото: архив ФСБ

Информация о сотрудничестве части фигурантов с фашистами подтвердилась. Например, контрразведчики выяснили, что Стасис Валайтис и Казис Станкявичус (орфография имен, фамилий и названий в рассекреченном документе сохранена, «Ъ-Прикамье») после занятия немецкими войсками Литвы пошли на службу в организованную немцами полицию, при этом Валайтис участвовал в «организации еврейского гетто». Яроним Бутримавичус «добровольно поступил в немецкую часть и служил охранником в концлагере “Провинишкис”». Пронас Маляцкас был назначен оккупационными властями начальником волостной полиции и в этой должности «давал указания на арест советского-партийного актива, сам лично принимал участие в арестах и ведении следствия арестованных».

Витаус Доминаускас и Станислав Юшкевичус участвовали в боях против Советской Армии, а Пронас Гидраускас и Виктор Повилайтис, будучи военнослужащими РККА, «добровольно сдались в плен». Повилайтис «служил переводчиком у коменданта одной из воинских частей», а Гидраускас «пошел на службу в Литовский немецкий охранный батальон.

Данных об их уголовном преследовании и вынесенных в отношении фигурантов приговорах на данный момент в открытом доступе нет.

Об операции прикамских контрразведчиков против немецких диверсантов — в материале «Ульм, который лопнул»