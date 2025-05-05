«Ульм», который лопнул

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рассекреченная справка на диверсионную группу «Ульм»

Фото: архив ФСБ Рассекреченная справка на диверсионную группу «Ульм»

Фото: архив ФСБ

В ночь с 17 на 18 февраля 1944 года с аэродрома в пригороде тогда еще занятой немцами Риги поднялся транспортный самолет Ju-52, специально модернизированный для перелетов на дальние расстояния. Помимо экипажа на его борту находилось семь человек, часть из которых были белоэмигранты, другие — бывшие военнослужащие Красной армии, согласившиеся сотрудничать с врагом. Командир группы — Игорь Тарасов, бывший офицер флота Российской империи, эмигрировавший после Октябрьской революции за рубеж.

Как следует из рассекреченного документа, задача перед немецкими агентами ставилась весьма нетривиальная. Они должны были приземлиться в 50–70 км севернее Кизела Молотовской области и совершить диверсии на Горнозаводской железной дороге, а также вывести из строя высоковольтные линии. В качестве еще одной цели «ульмовцев» некоторые историки называют Кизеловскую ГРЭС. Это, по мнению авторов диверсионного плана, должно было нарушить работу оборонной промышленности Молотовской и Свердловской областей.

Добраться до уральских предприятий командование фашистов планировало еще на стадии подготовки нападения на Советский Союз. Еще в 1930-е годы немецкая авиационная промышленность разрабатывала тему создания тяжелого четырехмоторного бомбардировщика, неофициально называвшегося Ural-bomber. Впрочем, дальше прототипов дело не пошло, а «обычные» бомбардировщики после начала войны не могли выполнять задачи над Уралом из-за удаленности линии фронта. Тогда возникла идея заброски вглубь Советского Союза диверсантов.

Легендирование операции группы «Ульм» было организовано на довольно высоком уровне. Членам группы были выданы документы, что они являются военнослужащими РККА. Так, для Николая Стахова были изготовлена красноармейская книжка на имя Стахова Николая Семеновича, военнослужащего 830-го артиллерийского полка, а также справка из госпиталя о том, что из-за болезни он находится в отпуске. Документы прикрытия с указанием реальных частей Красной армии, а также причин нахождения в тылу получили и другие участники группы. Выжившие члены «Ульма» рассказали, что подготовку они проходили на лесной базе под Бреслау (Германия), которой управлял разведывательный орган главного управления имперской безопасности «Цепеллин». В течение нескольких месяцев они изучали подрывное дело, топографию, работу на рации и шифровке сообщений, оттачивали навыки стрельбы из автоматов и пистолетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одной из задач диверсантов был подрыв объектов инфраструктуры, в частности железных дорог

Одной из задач диверсантов был подрыв объектов инфраструктуры, в частности железных дорог



Оснащение диверсантов также было на тот момент вполне современным. Каждый из них отправился на задание, имея при себе автомат, пистолет «Вальтер», кинжал, компас, бинокль и ранец с обмундированием. Все были одеты в советскую форму. С таким набором немецкие агенты прыгнули из самолета, остальную часть оборудования, в том числе и 7 кг взрывчатки, для них выбросили в специальных контейнерах. Кроме того, группу снабдили советскими деньгами в сумме 500 тыс. руб., а двум агентам выдали фиктивные паспорта граждан СССР с пятилетним сроком действия. Изначально планировалось, что диверсанты пробудут в Советском Союзе три-четыре недели, а затем сообщат по рации в центр о месте своего нахождения, после чего за ними пришлют самолет.

В итоге диверсионная акция не задалась сразу. Члены группы были выброшены над Уралом парашютным способом, но в нескольких сотнях километров от точки назначения, на территории современного Юрлинского района, рядом с границей с Кировской областью. Несколько дней диверсанты искали друг друга. Выяснилось, что командир группы Игорь Тарасов получил при приземлении травмы, после чего застрелился. Свел счеты с жизнью радист группы Халин Гореев, агент Юрий Марков после десантирования приземлился на дерево, выжившие диверсанты нашли его через несколько дней мертвым. Еще один радист, Анатолий Кинеев, отморозил ноги, у него началась гангрена, после чего он был застрелен диверсантом Петром Андреевым, поскольку не мог передвигаться. Андреев и два других выживших диверсанта — Николай Грищенко и Николай Стахов вместо выполнения боевой задачи стали бороться за выживание в зимней уральской тайге.

«Ввиду того что сброшенные пакеты с продовольствием они продолжительное время найти не могли и не имели никаких продуктов питания, трупы Тарасова, Гореева, а затем и Кинеева были частично использованы в пищу»,— говорится в рассекреченной справке на группу «Ульм».

У каждого диверсанта была своя история вступления в немецкую разведку. Николай Стахов родился в 1901 году в Одессе. Как отмечается в рассекреченных документах, он был «из дворян». Спустя 17 лет окончил Сумской кадетский корпус, после чего служил в армии в чине подпоручика, в Гражданскую войну воевал в Белой армии. После разгрома армии Врангеля он уехал за границу и осел в Югославии, получив гражданство этой страны. После начала Второй мировой войны Николай Стахов пошел на службу к немцам, сначала служил в полицейском формировании, а затем был завербован сотрудниками «Цепеллина». Петр Андреев, 1920 года рождения, после начала Великой Отечественной войны оказался в Красной армии. В 1943 году он попал в плен и согласился сотрудничать с органами немецкой разведки. Из военнопленных был еще один выживший «ульмовец», бывший старший лейтенант Николай Грищенко. Еще до войны он служил в 21-й горно-кавалерийской дивизии в Фергане, но был уволен в связи со служебным несоответствием. В 1941 году он был призван в армию и был командиром взвода управления полковой батареи. В 1943 году попал в плен.

К тому времени, как все трое оказались в лесу, у органов контрразведки уже была информация о том, что на Урал могут забросить диверсантов. Еще в 1943 году управление «СМЕРШ» 1-го Белорусского фронта получило данные, что в Германии проводится подготовка группы, было известно даже ее название. После того как эти данные попали в территориальные органы контрразведки, на розыск группы были ориентированы местные сотрудники, а также органы НКВД и агентурный аппарат. «Участники группы „Ульм“ снабжаются ядом, отравленным коньяком и отравленными папиросами, а также получают маски, предохраняющие от мороза, резиновые перчатки, кремни, батареи и лампочки, по-видимому для карманных фонарей»,— говорилось в ориентировке.

Впрочем, вести какую-то диверсионную деятельность выжившие агенты не могли. «Ульмовцы» оказались в глубоком снегу в незнакомой таежной местности, а найти контейнеры, в которых им сбросили лыжи, они долгое время не могли. Фактически несколько месяцев диверсанты находились на импровизированных стоянках в Юрлинском районе, между которыми они распределили снаряжение. Судя по материалам уголовного дела, связаться с центром диверсанты даже не пытались, хотя их кураторы пробовали сделать это неоднократно. Так, в период с 26 по 29 февраля 1944 года радиоразведывательная служба зафиксировала в эфире активность передатчика с позывным 715. Как выяснилось позже, это был позывной немецкого разведцентра.

В начале июня 1944 года снег растаял настолько, что агенты смогли обнаружить просеку, после чего они отправились в западную сторону. В итоге трое агентов группы «Ульм» вышли к деревне Кая Бисеровского района Кировской области. Там они сначала остановились на ночлег у местной жительницы. Информация об этом довольно быстро попала милиционерам, а затем и контрразведчикам. Трех мужчин в военной форме встретили на деревенской дороге оперуполномоченный районного отделения НКВД и группа местных жителей. Объяснить, куда и зачем они идут, участники странной компании не смогли, после чего оперативник проводил их в военкомат в селе Бисерово. Там диверсанты сознались, что являются немецкими агентами и были заброшены на Урал еще несколько месяцев назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поддельный советский паспорт Андреева

Фото: архив ФСБ Поддельный советский паспорт Андреева

Фото: архив ФСБ

Помимо целого набора поддельных документов, а также чистых бланков трудовых и красноармейских книжек, у них были изъяты пистолеты, холодное оружие и семь экземпляров швейцарских часов. В дальнейшем оперативники прочесывали территорию Юрлинского района в поисках стоянок диверсантов и основной части их снаряжения. Их последняя стоянка была обнаружена в глухом лесном массиве. Там были найдены импровизированная палатка из парашюта, спальные мешки, одежда и другие предметы экипировки. В радиусе 5 км от нее обнаружили останки погибших диверсантов, а также коротковолновую радиостанцию, пистолет-пулемет Шпагина и «два английских автомата». Из тайников были изъяты два охотничьих ружья, карабин, четыре пистолета «Вальтер» и один «Парабеллум», а также около 1 тыс. патронов.

Расследованием уголовного дела в отношении диверсантов занимались органы госбезопасности. 7 апреля все трое были осуждены по ст. 58-6 УК РСФСР (шпионаж) и ст. 58-11 (контрреволюционная деятельность). Стоит отметить, что по тем временам приговор был довольно мягкий. Так, Николай Стахов получил 15 лет лишения свободы, Петр Андреев — десять, а Николай Грищенко — шесть. Судя по всему, им было зачтено сотрудничество со следствием. Стахов скончался в лагере, остальные два участника группы отбыли свои сроки.

Интересно, что заброска агентов в Молотовскую область должна была положить начало целой диверсионной кампании в регионах Урала. Как минимум, группы «Ульм» готовили две — «северную» и «южную». Последняя должна была действовать в Челябинской области, но после того, как пропала выброшенная в Прикамье «северная» группа, от этой идеи решено было отказаться.

Дмитрий Астахов