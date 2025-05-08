Программа к 9 Мая, концерт Ани Лорак и открытие выставки «Сибирские туманы»

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Что ждет жителей Новосибирска на 9 Мая, во сколько начнется праздничная программа и откуда будут запускать юбилейный салют. Когда и где выступит певица Ани Лорак с новым концертом, а также что будет на выставке «Сибирские туманы», посвященной просторам русской деревни.

8 мая (четверг)

В Новосибирском государственном художественном музее откроется выставка лоскутного шитья «Песни военных лет». Ее организаторы предложили мастерам изобразить на лоскутных панно сюжеты песен военного и послевоенного времени. В работе над выставкой принимали участие более 60 специалистов из Алтайского и Красноярского краев, Иркутской, Новосибирской и Омской областей. Начало в 15.00.

9 мая (пятница)

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На Красном проспекте пройдет акция «Бессмертный полк». Начало в 10.45, сбор участников в 09.00. В 10.00 начнется военный парад Новосибирского гарнизона на площади Ленина. В 18.00 на Михайловской набережной и на площади Ленина откроется городская концертная программа. В 21.50 на площади Ленина, у монумента Славы и на Михайловской набережной состоится праздничный салют.

Новосибирский театр оперы и балета представит большую программу к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этот день прозвучит пролог из оперы «Зори здесь тихие», а также песни «Священная война», «Смуглянка», «Майский вальс», «День Победы» и другие. Начало в 16.00.

10 мая (суббота)

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В театре «Глобус» к 200-летию со дня рождения Александра Островского покажут пьесу «Женитьба Бальзаминова». Режиссер Нина Чусова представит свое видение классического произведения. Начало в 18.00.

11 мая (воскресенье)

В театре «Глобус» выступит режиссер и драматург Евгений Гришковец. Он сыграет свой моноспектакль «Когда я боюсь». Автор с присущим ему юмором и иронией исследует современность, в которой человек сталкивается с большим количеством страхов. Начало в 19.00.

12 мая (понедельник)

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На сцене «Локомотив Арены» выступит певица Ани Лорак. В программу включены композиции из альбомов «Остров» и «Я жива». Также артистка исполнит свои хиты в новом звучании. Начало в 19.00.

В пространстве «Арт Ель» пройдет открытие выставки «Сибирские туманы» от Веры Брусенко. В своих работах художница раскрывает жизнь сибирской деревни, где прошло ее детство. Каждая картина — воссоздание личных детских воспоминаний автора. Начало в 19.00.

13 мая (вторник)

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Центр культуры и отдыха «Победа» состоится премьерный показ фильма-концерта «Жванецкий». Его представит актер и драматург Евгений Гришковец. Зрители смогут увидеть откровения звезд о выдающемся авторе, а также редкие кадры, снятые в доме Михаила Жванецкого. Креативным продюсером проекта выступила супруга писателя Наталья Жванецкая. Начало в 18.30.

В Новосибирском государственно краеведческом музее откроется выставка «Связь Победы». Она посвящена вкладу новосибирских связистов в Победу в Великой Отечественной войне. В экспозиции будут представлены подлинные документы и фотографии военных лет, а также техника связи того периода. Также экспозиция включает фронтовые зарисовки новосибирского художника, члена Союза художников СССР Ивана Титкова. Начало в 12.00.

14 мая (среда)

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В театре «Красный факел» пройдет спектакль «Мертвые души» по произведению Николая Гоголя. Режиссер Андрей Прикотенко и труппа «Красного факела» работают с устойчивыми мифами о персонажах поэмы. В основе спектакля лежит вопрос, кто такой Чичиков в окружающей его театральной реальности, и ставшая уже классической дилемма — куда занесет его птица-тройка. Начало в 18.30.

15 мая (четверг)

В театре «Глобус» покажут спектакль «Учитель танцев» по мотивам пьесы Лопе де Веги. Главный герой Альдемаро на чужой свадьбе влюбляется в дочь богатого и знатного синьора. Чтобы сблизиться с девушкой, он под вымышленным именем поступает на службу в дом ее отца как учитель танцев. Зрителей ждут любовные интриги и неоновые танцы под музыку Daft Punk. Начало в 18.30.

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На сцене Дома джаза выступит квартет Enjoy The Silence. Студенты музыкального колледжа имени Мурова исполнят вокальные и инструментальные джазовые композиции из репертуара Great American Songbook в различных жанрах от босса-нова и свинга до латины. Начало в 19.00.

16 мая (пятница)

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На сцене НОВАТа покажут одну из самых знаменитых опер Джузеппе Верди «Риголетто». Композитор создал ее в возрасте 37 лет в 1851 году. Всего за 40 дней он написал оперу в итальянской коммуне Буссето. Главный режиссер НОВАТа Вячеслав Стародубцев ставит эксперимент, в котором намерен очистить высокую оперную классику от постановочных штампов, которые накопились с момент первого показа в 1851 году. Начало в 19.00.

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Александра Стрелкова