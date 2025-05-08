На Камчатке за несколько минут произошло два ощутимых землетрясения

Два ощущаемых землетрясения произошли в четверг, 8 мая, у восточного побережья полуострова Камчатка, сообщили «Ъ» в Камчатском филиале геофизической службы РАН.

Первое землетрясение магнитудой 5,1 произошло в 12:16 по камчатскому времени (3:16 мск). Второе, магнитудой 4,6, зарегистрировано в 12:25.

Эпицентры сейсмособытий находились в 73 и 78 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского в акватории Авачинского залива. Очаги залегали на глубине 58 и 56 км под морским дном.

Сила подземных толчков составила три и два балла соответственно.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский