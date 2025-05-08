WP: США склоняет страны к использованию Starlink ради снижения пошлин

США подталкивают страны к выдаче лицензий спутниковой системы Starlink взамен на более выгодные условия на переговорах с Белым домом о снижении пошлин. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Washington Post (WP). Как сообщили собеседники издания, подобных идей придерживаются Джибути, Индия, Камбоджа, Лесото, Мали, Турция и ЮАР.

По информации источников, Вашингтон напрямую не ставил условие использования Starlink для снижения тарифов. Однако чиновники шли на уступки компании, чтобы в будущем иметь преимущество на переговорах.

Собеседники газеты уточнили, что по крайней мере две страны открыто обсуждали лицензирование Starlink как средство обхода пошлин. По словам источников, госсекретарь США Марко Рубио поставил подпись как минимум на двух внутренних письмах к американским дипломатам по всему миру с просьбой продвигать спутниковые сервисы страны для борьбы с конкурентами.

Власти США планируют заключить 17 соглашений с ключевыми торговыми партнерами после введения торговых пошлин 2 апреля. Ранее министр финансов США Скотт Бессент на слушаниях в Конгрессе сообщил, что некоторые соглашения могут быть анонсированы на этой неделе, отметив «хорошие предложения» от ряда стран, без уточнения деталей.