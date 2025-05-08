«Арсенал» выбили залпом

Соперником «Интера» по финалу Лиги чемпионов, который пройдет 31 мая в Мюнхене, станет ПСЖ. В среду французский клуб, никогда прежде не побеждавший в престижнейшем из еврокубков, на своем поле справился — 2:1 — с лондонским «Арсеналом».

Кажется, стартовые минуты парижского матча не могли складываться лучше для «Арсенала», уступившего ПСЖ неделю назад в Лондоне со счетом 0:1. Удивительно легко футболисты английского клуба находили свободные зоны передачами. Удивительно легко они возвращали мяч после потерь и превращали любую атаку в осаду.

Не хватало главного — гола. Но открыть счет при таком превосходстве «Арсенал» будто был обречен. Однако полудюжины шансов для гола не хватило. Не попал в ворота Деклан Райс, подставлявший голову под классную подачу Юрриена Тимбера. Не забил из того же района Габриэл Мартинелли, получивший мяч после сильного броска Томаса Парти из-за боковой. Моментов, созданных после аутов, кстати, было у «Арсенала» несколько.

Вот же оно — оружие, против которого соперник защищется очень скверно. Но соперник «выжил»: даже самые сложные задачи в эти напряженные минуты вратарь Джанлуиджи Доннарумма решил. А потом игра переменилась.

Безропотные прежде хозяева ответили контратакой, которую украсил сотрясший штангу выстрел Хвичи Кварацхелии. Чуть позже за потерю гостей могли наказать Брэдли Барколя и Дезире Дуэ, но последний пробил слабо. Зрители, среди которых было много известных спортсменов, еще находили причины для волнения. «Арсенал» вроде бы что-то создавал, владел территорией. Великий баскетболист Тони Паркер закрывал лицо, пилот «Формулы-1» Пьер Гасли кусал ногти.

Как выяснилось, они нервничали напрасно. В действиях «Арсенала» появлялось все больше брака, и вскоре это сказалось. Удачным для парижан стал первый же стандарт вблизи ворот лондонцев. Фабиан Руис здорово подкараулил отскок и мощно пробил. Усугубил ситуацию легкий рикошет от груди Вильяма Салиба. Отличный шанс увеличить преимущество был у Барколя, но он замешкался, перекладывая мяч с ноги на ногу и позволил накрыть себя неутомимому Райсу. И на перерыв команды ушли при счете 1:0.

Второй тайм был гораздо спокойнее. Гости, так ярко начавшие матч, остались без свежих идей. Хозяева здорово выходили из-под давления и порывались. Так и получилось. И даром, что Витинья не реализовал назначенный за игру рукой пенальти. Не беда. Пару минут спустя ПСЖ забил второй мяч с игры. Кварацхелия и только вышедший на замену Усман Дембеле увидели рывок правого защитника Ашрафа Хакими в центр штрафной площади и доставили мяч до него. Марокканец попал впритирку со штангой.

Огорчить Доннарумму «Арсенал» все же сумел.

Уже во второй половине тайма команде Микеля Артеты внезапно удалась неплохая вертикальная атака, которую завершил вингер Букайо Сака. И даже еще один верный момент лондонцы создали. Прострел Риккардо Калафьори вывел Саку на пустой створ, но на этот раз англичанин отличиться не смог. Парижане, поняв, видимо, что позволили сопернику чересчур много, остаток встречи провели гораздо чище и довели дело до победы — 2:1 в матче и 3:1 по итогам противостояния.

Теперь от титула их отделяет один барьер — финал против миланского «Интера», который состоится в Мюнхене 31 мая. В случае победы в нем ПСЖ станет всего-навсего второй французской командой, выигравшей престижнейший из еврокубков (после «Марселя», которому это удалось в 1993 году). Опыт таких масштабных побед, кстати, есть у главного тренера парижан Луиса Энрике. Его триумф в Лиге чемпионов пришелся на время работы в «Барселоне» в середине прошлого десятилетия.

«Арсенал», так же как и ПСЖ никогда до главной европейской вершины не добиравшийся, впервые за долгое время остановился неподалеку от нее. И тем не менее, успешным его сезон назвать сложно. Лондонцы завершат его без трофеев.

Роман Левищев