Захарова назвала Украину единственным препятствием к перемирию

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина нарушает договоренности с Россией и не желает серьезно обсуждать условия долгосрочного прекращения огня. В связи с этим госпожа Захарова назвала Киев единственным препятствием к перемирию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Проверкой его миролюбивых намерений станет поведение ВСУ в период 72-часового перемирия 8–10 мая, объявленного президентом России ко Дню Победы»,— говорится в заявлении представителя дипломатического ведомства в связи с недавним высказыванием спецпосланника президента США Кита Келлога. Он заявил, что препятствием на пути установления 30-дневнего перемирия между Россией и Украиной является несогласие со стороны президента России Владимира Путина.

Мария Захарова подчеркнула, что Россия никогда не выступала против прекращения огня. По мнению представителя МИДа, поддержание Киевом инициатив Москвы в виде пасхального перемирия и моратория на удары по энергообъектам могло бы стать шагом в направлении долгосрочного прекращения огня. Однако Киев саботировал обе инициативы, добавила госпожа Захарова. Она отметила, что в случае прекращения огня на 30 дней необходимо обеспечить действенный контроль за соблюдением режима. В противном случае конфликт разгорится с новой силой.

Владимир Путин дал указание российской армии прекратить боевые действия в дни 80-летия Победы: с 0:00 мск с 7 на 8 мая и до 0:00 мск с 10 на 11 мая. В заявлении говорилось, что Россия рассчитывает на аналогичные действия со стороны Киева. МИД Украины в ответ заявил, что поддерживает долгосрочное прекращение огня — как минимум на 30 дней.

Елизавета Шмакова