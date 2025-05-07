В Екатеринбурге отменили салют у ТРЦ Veer Mall на День Победы

Салют в честь Дня Победы, запланированный у ТРЦ Veer Mall в Екатеринбурге, отменен в целях безопасности, сообщили в пресс-службе торгового центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Мы разделяем разочарование наших посетителей, но безопасность и комфорт людей — наш приоритет. Салют отменен по распоряжению государственных органов в целях безопасности»,— говорится в сообщении.

Вместо салюта ТРЦ Veer Mall пригласил на другие мероприятия в честь Дня Победы. На территории торгового центра покажут праздничный концерт и угостят солдатской кашей.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил о проведении праздничного салюта в Академическом районе, однако по данным издания Ura.ru, власти города его уже отменили.

Напомним, 9 мая праздничные мероприятия в Екатеринбурге начнутся в 8 утра у Широкореченского мемориала, где пройдет торжественный ритуал «Память». Затем пройдет парад войск екатеринбургского гарнизона и шествие «Бессмертного полка». В 22 часа над акваторией городского пруда пройдет салют и праздничный фейерверк.

Полина Щуцкая