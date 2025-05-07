Игроки «Локомотива» Исаев и Сурин стали лучшими в полуфинале

Континентальная хоккейная лига по итогам полуфинальных серий Кубка Гагарина выделила лучших игроков в четырех номинациях. Лучшим вратарем стал голкипер ярославского «Локомотива» Даниил Исаев, а лучшим новичком — 18-летний нападающий железнодорожников Егор Сурин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Даниил Исаев одержал в полуфинальной серии с «Салаватом Юлаевым» четыре победы в пяти матчах. По его воротам нанесли 118 бросков, из которых он отразил свыше 94%. В одном из матчей сыграл на ноль.

На счету Егора Сурина три шайбы и один пас в четырех матчах, а также восемь силовых приемов, один блокированный бросок, один отбор шайбы и один перехват. Вторая шайба в пятом матче серии стала победной для его команды.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Локомотив» одержал победу над «Салаватом Юлаевым», и 13 мая в рамках финала встретится с челябинским «Трактором».

Алла Чижова